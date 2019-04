Do cinema aos livros, a nova aventura de Brian De Palma

O salão Quais du Polar, em Lyon, é um ponto de encontro quase obrigatório para os fãs de literatura policial. Aqui, cruzam-se autores de todo o mundo e viemos desta vez encontrar alguém que conhecemos do mundo do cinema e se estreia agora nos livros.

"São as serpentes necessárias?" (no original, "Are snakes necessary?") é o nome do livro escrito a quatro mãos por Brian De Palma e pela companheira Susan Lehman.

"Tinha muitas histórias que queria transformar em argumentos para cinema, mas não tinha tempo. Quando conheci a Susan, encontrei o colaborador perfeito para fazer romances a partir dessas ideias e estamos a divertir-nos muito", conta De Palma. E como surgiu a ideia de escrever a quatro mãos? Lehman responde: "Eu disse-lhe que não tinha jeito para escrever diálogos. Então o Brian sugeriu escrevermos juntos".

A história do livro parte de uma intriga a envolver uma figura política e um possível crime, uma fórmula que encontramos já em filmes de Brian de Palma como o clássico Blow Out, de 1981, com John Travolta.

"A história inicial foi inspirada por um incidente político em que John Edwards foi fotografado por uma jovem rapariga e esse episódio se transformou num caso amoroso. Houve outro incidente, em que uma jovem assistente de um autarca, que tinha um caso com ele, desapareceu e pensou-se que ele a teria assassinado", explica o autor/realizador.

Mesmo se foi originalmente escrito em inglês, o livro só está, por enquanto, editado em França. Aguarda edições e traduções noutros países.