A Uber vai entrar na bolsa em Nova Iorque

A Uber não dá lucro e vai entrar na Bolsa. A empresa oficializou esta quinta-feira o pedido junto da entidade reguladora dos mercados nos Estados Unidos.

Com uma avaliação que oscila entre os 90 e os 100 mil milhões de dólares, a Uber espera um encaixe de 10 mil milhões de dólares, pouco menos de nove mil milhões de euros, com a operação.

Nesta apresentação para a entrada em bolsa foram conhecidos os resultados operacionais da empresa: 11,3 mil milhões de dólares de volume de negócios em 2018 - mais 42% do que em 2017-, lucros líquidos de mil milhões, mas perdas de exploração de 1,8 mil milhões.

A avaliação foi revista em baixa. Inicialmente alguns bancos de investimento tinham calculado o valor da empresa em 120 mil milhões, mas as dificuldades da entrada em bolsa do seu concorrente americano, Lyft, fez moderar as espetativas.

As primeiras operações bolsistas da Uber estão previstas para o início de maio.