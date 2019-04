Referendo no Egito pode dar terceiro mandato a al-Sisi

Tamanho do texto

Se tudo correr como pretende o presidente do Egito, este poderá ficar no poder até 2030.

Essa é uma das principais alterações constitucionais levadas a referendo este sábado: alargar o mandato presidencial de quatro para seis anos e permitir uma terceira candidatura consecutiva.

Na prática, as mudanças abrem caminho a um novo mandato de Abdel Fattah al-Sisi a partir de 2024. Recorde-se que em 2014 e 2018 foi eleito com mais de 96% dos votos.

Do lado do chefe de Estado, argumenta-se que a revisão é essencial para completar as grandes reformas de que o país necessita.

Os opositores denunciam um regresso ao autoritarismo e avançam com o exemplo da repressão crescente sobre os media. Os resultados serão anunciados oficialmente no dia 27 de abril.