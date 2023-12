Egito abriu três dias de votos nas Presidenciais que devem sorrir a Al-Sissi: atual presidente sem oposição forte no boletim de voto

PUBLICIDADE

Quase 70 milhões de eleitores são chamados às urnas este domingo para eleger um novo presidente ou, como tudo indica, dar continuidade ao mandato do atual chefe de Estado.

O general Abdel Fattah al-Sissi não tem uma forte oposição no boletim de voto e as projeções apontam-lhe um terceiro mandato presidencial, num momento marcado pela guerra às portas do Egito, na Faixa de Gaza, entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, mas também por uma crise económica no país dos faraós, agravada pela pandemia e pela invasão russa da Ucrânia.

Dos cerca de 105 milhões de habitantes no Egito, os número oficiais apontam para que pelo menos um terço viva na pobreza.

Al-Sissi enfrenta três outros candidatos: Farid Zahran, o líder da oposição social democrata; Abdel-Sanad Yamama, presdiente do Partido Wafd, nacionalista de centro-direita; e Hazem Omar, o líder do Partido Popular Republicano. Todos sem grandes argumentos para conquistar a presidência.

As urnas abriram este domingo pelas 09 horas da manhã (menos duas horas em Lisboa) e vão fechar às nove horas da noite, hora local, de terça-feira. Os egípcios podem votar hoje, na segunda e na terça-feira, das 09h às 21h.

Os resultados oficiais são esperados na segunda-feira, 18 de dezembro.