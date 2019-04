Atentados no Sri Lanka fazem 290 mortos

Tamanho do texto

Em contagem crescente, os atentados no Sri Lanka fizeram já 290 mortos cerca de 500 feridos.

Os ataques ainda não foram reivindicados, mas as autoridades suspeitam estarem relacionados a ações suicidas de grupos extremistas. Foram feitas 24 detenções, mas nenhuma acusação foi formalizada.

O primeiro-ministro cingalês, Ranil Wicramasinghe, alertou para as manifestações terroristas, afirmando estar preparado "para tomar todas as medidas necessárias para que o terrorismo seja contido e exterminado no país".

Em pleno domingo de Páscoa, oito explosões, abalaram várias cidades do país, em menos de cinco horas. Igrejas, hotéis e uma zona habitacional foram o alvo escolhido.

Estima-se que haja dezenas de estrangeiros entre os mortos, entre os quais um cidadão português.

Os ataques vitimaram sobretudo locais. Muitos encontravam-se em celebrações religiosas.

"Também quero pedir ao governo que faça uma grande investigação muito imparcial e descubra quem está por trás deste ato e que os castigue", afirmou o cardeal Malcolm Ranji, em declarações aos jornalistas.

O Sri Lanka é um país maioritamente budista, em que pouco mais de 7% da população é cristã. Os atentados deste domingo são o maior ataque no país, desde o final da guerra civil, há 10 anos.

Como medidas de segurança, o governo decretou recolher obrigatório com efeito imediato e vedou o acesso às redes sociais para evitar a propagação de notícias falsas.

Tendo em conta o clima de tensão, o executivo português desaconselha viajar para o país.

O Sri Lanka permanece em alerta. Depois das oito explosões foi encontrado um engenho explosivo, perto do principal aeroporto da capital, Colombo.