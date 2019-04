Joe Biden candidata-se às presidenciais dos EUA

Tamanho do texto

Trump tem mais um possível adversário para 2020. Joe Biden anunciou a candidatura à presidência dos Estados Unidos.

Entre as bandeiras do Democrata está a proteção económica das classes média e de baixos rendimentos.

Duro crítico das políticas e posições do atual presidente norte-americano, Biden volta, na campanha, a apontar o dedo à atuação de Trump no caso do atentado supremacista de Charlottesville.

"Não podemos esquecer o que aconteceu em Charlottesville. Ainda mais importante, temos de nos lembrar quem somos. Isto é a América", afirma o Democrata, no vídeo de apresentação da candidatura.

Outrora vice-presidente de Obama, Biden é o vigésimo Democrata a candidatar-se às presidenciais e o líder nas intenções de voto dentro do partido, de acordo com uma sondagem da Reuters com a Ipsos, que lhe dá 24% dos votos nas Primárias.

O apoio vem sobretudo de minorias e dos adultos mais velhos. Uma figura consensual em todo o país, diz a mesma sondagem, que não saiu beliscada de recentes acusações de conduta imprópria para com mulheres.

Depois de dois mandatos na vice-liderança da Casa Branca, Biden tenta aos 76 anos e pela terceira vez chegar à presidência dos Estados Unidos.