No Rali da Argentina, Tierry Neuville dilatou a vantagem que tinha sobre Sebastien Ogier no Mundial. Após a quinta prova do campeonato o norueguês soma dez pontos de avanço sobre o hexacampeão

Thierry Neuville vence Rali da Argentina

O piloto belga, aos comandos de um Hyundai i20, terminou 48,4 segundos à frente do companheiro de equipa, o norueguês Andreas Mikkelsen, enquanto o terceiro classificado, o francês Sebastien Ogier, ao volante de um Citroën, terminou a 1.04 minutos do vencedor.

Com a vitória deste domingo, Thierry Neuville consolidou a liderança no Mundial de Ralis, aumentou para 10 os pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o hexacampeão Sébastien Ogier. A terceira posição no mundial é ocupada pelo estónio Ott Tanak, em Toyota Yaris, que na Argentina se ficou pela oitava posição.