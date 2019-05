Matthew Boling, a nova promessa do atletismo dos EUA

Tamanho do texto

É a mais recente estrela do atletismo dos EUA. Matthew Boling, um estudante de 18 anos, correu os 100 metros em 9,98s. O tempo dar-lhe-ia acesso à final dos Jogos Olímpicos de 2016.

Matthew Boling surpreendeu todos depois de correr os 100 metros em tão pouco tempo. O jovem de 18 anos cruzou a meta claramente à frente dos outros, mas só quando o tempo 9,98s apareceu no ecrã do estádio, o Challenger Columbia Stadium em Houston_,_ é que o público percebeu o feito.

O tempo que obteve fez com que quebrasse todos os recordes da escola e de todas as categorias da prova, e, se comparado com os resultados dos Jogos Olímpicos de 2016, os 9,98s de Matthew eram suficientes para chegar à final das últimas olimpíadas.

O jovem vai participar numa prova organizada pela Universidade da Georgia, onde irá correr por uma vaga na equipa olímpica dos EUA que vai a Tóquio 2020.