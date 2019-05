Neste Euronews Noite, conhecemos a sentença para Julian Assange, tomamos o pulso à Venezuela no momento de tensão que vive, seguimos os festejos do 1 de Maio através do mundo e vemos como o Japão entrou numa nova era, com uma entrevista a Pedro Raposo, professor universitário português em Osaca.

Destaque também para a hospitalização de Iker Casillas e para os 25 anos da morte de Ayrton Senna. Apresentação de Ricardo Figueira.