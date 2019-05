Victória Guerra fala sobre "Três Mulheres" e "Variações"

Tamanho do texto

"Variações" e "O ano da morte de Ricardo Reis" são dois dos filmes portugueses mais esperados nos próximos tempos. O primeiro tem estreia prometida para agosto e o segundo, adaptação de João Botelho da obra de José Saramago, está em rodagem. Em comum, uma atriz: Victória Guerra.

Natural do Algarve, filha de mãe britânica e fluente em várias línguas, é uma das estrelas em ascensão da Sétima Arte em Portugal e conversou com a euronews dias depois de ter soprado 30 velas - uma carreira que já passou por Vergílio Ferreira ("Aparição") ou pelo papel de Snu Abecassis na série "Três Mulheres". Internacionalização em larga escala para breve? A atriz diz que não é uma prioridade, até porque prefere "continuar a trabalhar com bons profissionais em Portugal".

Para Victória, interpretar personagens reais como Snu Abecassis ou Rosa Maria, a amiga íntima de António Variações na biopic de João Maia, é um desafio: "Há sempre um peso enorme, uma responsabilidade gigantesca quando fazemos personagens que existiram na realidade. É uma responsabilidade para com o público, mas também para com todos aqueles que conheceram essas pessoas de perto. Ao mesmo tempo, há um lado interessante, porque há sempre muita gente com quem podemos falar e livros que podemos ler para tentar encontrar a forma mais justa de interpretar a personagem", conta a atriz.