“Lest We Forget” são mais de 200 retratos que captaram a alma de sobreviventes do Holocausto - um projeto do fotógrafo e cineasta italiano Luigi Toscano.

Toscano viajou e encontrou-se com sobreviventes na Alemanha, Estados Unidos, Ucrânia, Israel e na Rússia. As histórias de cada uma destas pessoas viajam tanto quanto esta exposição itinerante que agora chega à capital da Áustria, Viena. A próxima paragem da exposição “Lest We Forget” é em Mainz, na Alemanha.