Suíça aperta controlo de armas

A Suíça irá apertar a legislação do controlo de armas. A medida foi aprovada em referendo este domingo com 66% dos votos e vai ao encontro da nova legislação europeia sobre o assunto. Apesar de não pertencer à União Europeia, a Suíça estava "obrigada" a aprovar as novas medidas uma vez que o chumbo podia ditar a saída do espaço de Schengen, o sistema europeu de fronteiras abertas, e da Convenção de Dublin, que gere os processos de candidatura para os refugiados que procuram asilo político no espaço europeu.

As restrições à posse de armas provocaram uma onda de críticas no país, uma vez que colocavam em causa uma velha tradição entre os militares suíços, que têm hábito de guardar a arma em casa após a saída das Forças Armadas. Os críticos queixavam-se ainda de que a soberania suíça estava em causa por ceder à pressão de Bruxelas.