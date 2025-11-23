As delegações dos Estados Unidos, da Ucrânia e dos seus aliados europeus começaram a chegar a Genebra no domingo para novas discussões sobre o conflito na Ucrânia, na sequência do plano de paz de 28 pontos do Presidente dos EUA, Donald Trump, que apela à Ucrânia para ceder algumas das suas terras e reduzir o tamanho das suas forças militares.

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, lideram a delegação dos Estados Unidos que se reúne com altos funcionários do governo ucraniano, incluindo Andriy Yermak, chefe do gabinete de Zelenskiy.

Os conselheiros de segurança nacional dos países do grupo E3 - França, Reino Unido e Alemanha - estarão presentes nas negociações de Genebra. Bjoern Seibert, chefe de gabinete da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá representar a UE juntamente com Pedro Lourtie, principal colaborador do presidente do Conselho Europeu, António Costa, segundo adianta o Político.

A reunião ocorre no momento em que um plano de paz de 28 pontos, apoiado pelos Estados Unidos e amplamente divulgado, que a Casa Branca diz ser o resultado de um mês de trabalho entre Rubio e o enviado de Trump, Steve Witkoff, "juntamente com a contribuição de ucranianos e russos", atrai críticas generalizadas nas capitais europeias.

Trump diz que quer que a Ucrânia aceite o plano até ao final da próxima semana, levando Zelenskyy a avisar que a sua nação está a enfrentar "um dos momentos mais difíceis da nossa história".

No sábado, a UE, juntamente com os aliados da Ucrânia, resistiu à proposta dos EUA, dizendo que a considerava um projeto e uma base para "trabalho adicional".

De acordo com uma declaração da UE, "o projeto inicial do plano de 28 pontos inclui elementos importantes que serão essenciais para uma paz justa e duradoura".

"Estamos cientes do princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força", acrescentou a declaração da UE.

As voltas e reviravoltas de Trump com Zelenskyy

Com o seu novo plano de 28 pontos para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos estão a ressurgir com o argumento de que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, não "tem as cartas" para continuar no campo de batalha e deve chegar a um acordo que incline fortemente a favor de Moscovo.

Trump disse na sexta-feira sobre Zelenskyy: "Ele vai ter que aprovar", embora tenha sido mais reconciliador no sábado, dizendo: "Eu gostaria de chegar à paz", e que esta não era a sua oferta final.

"Estamos a tentar acabar com isto. De uma forma ou de outra, temos de acabar com isto", disse Trump aos jornalistas no exterior da Casa Branca, no sábado.

Horas depois, senadores críticos da abordagem de Trump para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia disseram ter falado com o secretário Rubio, que lhes disse que o plano de paz que Trump está a pressionar Kiev a aceitar é na verdade uma "lista de desejos" dos russos e não a proposta real que oferece as posições de Washington, uma alegação que Rubio e a Casa Branca mais tarde rejeitaram.

De acordo com Rubio, "a proposta de paz é da autoria dos EUA". "É apresentada como um quadro sólido para as negociações em curso", publicou Rubio no X. "Baseia-se nas contribuições da parte russa. Mas também se baseia em contributos anteriores e actuais da Ucrânia", escreveu Rubio.

Enquanto se trava uma batalha feroz no leste da Ucrânia, onde as forças russas estão a tentar apoderar-se de mais terras em Zaporizhia e Donetsk, parte da região oriental de Donbas, as difíceis tentativas diplomáticas lideradas pelos EUA estão a ser alvo de escrutínio e de críticas generalizadas.

No domingo, num dos maiores ataques de Kiev até à data, contra uma central elétrica nas profundezas da Rússia, a Ucrânia utilizou drones para atacar uma central térmica na região de Moscovo, provocando um grande incêndio e cortando o aquecimento a milhares de pessoas.

A Rússia prosseguiu a sua barragem mortífera de ataques com mísseis e drones em toda a Ucrânia, atacando as infra-estruturas eléctricas e de aquecimento ucranianas no quarto ano do mais sangrento conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto Kiev se tem concentrado, até agora, na tentativa de destruir os oleodutos, refinarias de petróleo e terminais de crude da Rússia.