À boleia de automóveis de culto

À boleia da fantasia e da ficção científica... São mais de 40 carros de sonho, do universo de Hollywood, em exposição, em Los Angeles. De Stars Wars, passando por Mad Max até Blade Runner, a exposição é uma homenagem aos carros de super heróis ou de super vilões que fazem parte da história do cinema. Uma exposição que tem a ver com cultura pop e com o culto de automóveis - de culto.

"É uma fusão de meios de transporte, design e entretenimento, tudo na mesma exposição... E os carros, camiões e naves espaciais são grandes sucessos da cultura pop dos últimos 20 ou 30 anos. É realmente incrível", explica Glenn Oyoung, Editor do site LACar.com.

Nesta exposição é possível regressar ao passado, com o carro do filme "Regresso ao Futuro": o verdadeiro DMC DeLorean, feito para o realizador Robert Zemeckis. Michael Scheffe foi um dos construtores: "Em 1984, tive muita sorte. Recebi um telefonema para ajudar a construir um carro para o filme "Regresso ao futuro". Havia um desenho incrível de um DeLorean que conseguia voar e fazer muitas coisas... Encontrei peças para o carro, era preciso saber o que era preciso construir, soldar ou fazer... Era uma oficina cheia de gente talentosa a construir o carro e eu numa autêntica caça, à procura de peças para o construir. Foi uma experiência incrível."

Nestes automóveis há sempre lugar para mais um, para mais um amante do cinema ou da ficção científica. "Hollywood Dream Machines": Vehicles of Science Fiction and Fantasy é uma nova exposição no Petersen Automotive Museum, em Los Angeles - sempre com lugar para mais um - até março de 2020.