Antonio Conte no Inter de Milão

Tamanho do texto

Antonio Conte é o novo treinador do Inter de Milão.

O antigo técnico do Chelsea e da Juventus sucede, no cargo, a Luciano Spalletti.

Não foram divulgados os detalhes do contrato, mas, de acordo com a comunicação social italiana, Conte vai dirigir os destinos do Inter durante três anos, auferindo 10 milhões de euros, mais bónus, por temporada.

Num comunicado feito pela equipa, onde jogam os portugueses João Mário e Cédric Soares, Antonio Conte promete colocar o Inter de Milão "no lugar que merece", no topo do futebol italiano e europeu.