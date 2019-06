Trump lança nova polémica no início de visita ao Reino Unido

Ainda não tinha posto os pés em terra, já a visita de Donald Trump ao Reino Unido estava a gerar polémica.

Isto porque, escassos minutos antes de chegar ao aeroporto de Stansted, escreveu no Twitter que o presidente da Câmara de Londres é "um completo falhado". Mais: para o presidente americano, o trabalho que Sadiq Khan tem feito como mayor é, citamos, "execrável". Isto depois de Khan comparar certas declarações de Trump às de "fascistas do século 20".

É neste tom que começa uma visita de Estado de três dias, que passa por um banquete dado pela rainha Isabel II em Buckingham esta noite, um encontro com a ainda primeira-ministra, Theresa May, e as celebrações do desembarque aliado na Normandia.