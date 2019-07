Osso gigante de dinossauro descoberto em França

Tamanho do texto

Um fémur gigante de dinossauro foi descoberto no sudoeste de França.

Mede dois metros e pesa 400 quilos. Acredita-se que o osso pertenceu a um dinossauro do grupo saurópode, herbívoros que pesavam entre 40 a 50 toneladas, com longos pescoços e caudas e que viveram no final da era Jurássica, há mais de 140 milhões de anos.

Os cientistas destacam o excelente estado de preservação da descoberta, que vai permitir "enquadrar melhor as proporções" e “melhorar a descrição” da espécie.

Angeac-Charente, o local onde foi encontrado o fóssil, é um dos locais de escavação mais produtivos do mundo. Desde 2010, foram descobertos mais de 7500 fósseis de 40 espécies diferentes e restos de alguns dos maiores animais que já viveram na terra.