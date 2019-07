Visite o túmulo de Agostinho Neto

O memorial Agostinho Neto é um dos monumentos mais imponentes de Luanda. Se entrar, pode ver o túmulo do primeiro presidente angolano.

Mas, porque é que este homem é tão adorado?

Roberto Fialho, diretor do memorial, fala de Agostinho Neto como "o fundador de uma nação", por ter sido o primeiro presidente angolano.

Líder do MPLA, o partido do poder, António Agotinho Neto ainda hoje é conhecido como o maior poeta do país. Neto era um marxista e participou ativamente na luta militar para libertar Angola do regime colonial português.

A fotografia, exposta no memorial, mostra que Neto não era apenas um presidente sentado à mesa. Apoiava as tropas e o exército com armas nas mãos.

Dentro do memorial, há uma galeria com estátuas de homenagem ao falecido presidente Agostinho Neto.

Toda a estrutura do monumento tem 120 metros de altura. É o equivalente a um prédio de 40 andares. Está todo coberto em mármore e granito, materiais angolanos. É um dos edifícios mais emblemáticos de Angola.

Clique no vídeo de 360° e faça uma visita guiada ao memorial com o diretor do memorial, Roberto Fialho.