Os 40 anos de "Apocalypse Now"

Um clássico do cinema que volta ao local onde estreou nos Estados Unidos, em Agosto de 1979.

O filme "Apocalypse Now", passa-se durante a Guerra do Vietnam e venceu dois Óscares e uma Palma D'Ouro.

"Apocalypse Now: Final Cut" assinala os 40 anos do lançamento original. Francis Ford Coppola volta a introduzir algumas transformações na montagem. A nova versão foi remasterizada em 4K Ultra HD a partir do negativo original.

"Este filme sempre foi considerado fora normal e surreal, mas de certa forma senti que era apropriado para o tema que estávamos a tratar.E agora estes estilos são considerados normais na cabeça do público..." Francis Ford Coppola Realizador

Não é a primeira vez que o realizador Francis Ford Coppola reedita a obra. Em 2001, lançou "Apocalypse Now Redux". O filme atravessou gerações desde 1979. Em 2019, atravessa a onda de nostalgia e começa a ser exibido em cinemas selecionados nos Estados Unidos - também disponível em Blue Ray, a partir de 28 de Agosto.