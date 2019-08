Tamanho do texto

Uma nova ferramenta de privacidade do Facebook permite, desde esta terça-feira, ver e controlar a informação que algumas aplicações e sites partilham com a gigante tecnológica para melhorar anúncios direcionados.

Ativá-la parece mais simples do que realmente é, como explica Barbara Ortutay, jornalista de tecnologia na Associated Press: "Para ativar a funcionalidade será preciso ir ao menu definições e encontrar um separador chamado 'Atividade Fora do Facebook'. Há vários passos e implica ler muitas coisas para chegar a esta ferramenta. É possível que muitas pessoas acabem por não ativá-la porque requer muito trabalho."

Na prática, se um utilizador apagar dados de "Atividade Fora do Facebook" as informações que os identificam serão removidas dos dados que as aplicações e sites enviam.

Os utilizadores na Irlanda, Espanha, e Coreia do Sul são os primeiros a ter acesso antes do alargamento à escala global.

Mark Zuckerberg apresentou a funcionalidade na conferência anual do Facebook, em 2018.