Quem vai ser o "Senhor Sem Acordo"?

Comércio livre internacional; biodiversidade; melhor a educação para raparigas. Foi esta a bagagem que Boris Johnson anunciou levar para a cimeira do G7, em Biarritz, em França.

O primeiro-ministro britânico deixou o Brexit de fora, mas o tema promete dominar muitas das conversas.

Boris Johnson chegou à liderança do Partido Conservador a garantir o Brexit a 31 de outubro, mesmo sem um acordo com Bruxleas e insiste que não quer ouvir falar no backstop - a cláusula de salvaguarda que substitui a fronteira física entre as duas Irlandas.

Este domingo encontra-se com o Presidente do Conselho Europeu. Donald Tusk diz-se disponível para ouvir "ideias realistas" e espera que Johnson não fique para a história como o "Senhor Sem Acordo". Aliás, Tusk diz que não está disponível para colaborar com uma saída sem entendimento.

Na resposta, o primeiro-ministro britânico virou a alcunha para o Presidente do Conselho Europeu. Diz que o Reino Unido foi claro a manifestar a vontade de sair com um acordo, tal como foi claro em exigir que o backstop fosse retirado do papel. Para Johnson, se Tusk não quer ser "Senhor Sem Acordo", então tem de aceitar as condições britânicas.