Quem não tem medo no MOTELX?

O mínimo que se pode dizer é que é inesperado o local escolhido para lançar o MOTELX deste ano. Ao fim da noite de quinta-feira, o Festival Internacional de Cinema de Terror ocupa o Museu de Arte Antiga, em Lisboa. Depois, há vários arrepios prometidos até 15 de setembro.

Haverá cenário mais aterrador do que uma catástrofe natural num planeta em rutura climática? O mote do MOTELX provoca-nos este e outros calafrios.

É o filme de terror do momento. Que melhor forma de assinalar uma sexta-feira 13, na 13a. edição deste festival, do que mostrar Midsommar pela mão do próprio realizador Ari Aster, autor do muito falado Hereditário?

Também Octavia Spencer vai certamente ficar cravada na memória de muitos espetadores no filme de abertura no Cinema São Jorge, em Lisboa. Num registado completamente inesperado, aqui está _Ma_.

Era impressionante há exatamente 40 anos. Continua a sê-lo, sobretudo na versão remasterizada, para assinalar o aniversário, que o MOTELX vai apresentar do mítico Alien, de Ridley Scott.

Entre 10 e 15 de setembro, só não sente emoções fortes quem não quiser.