Senado de Roma dá luz verde ao Governo

Na câmara alta do parlamento, o novo governo conseguiu 169 votos a favor, 133 contra e 5 abstenções.

Esta segunda-feira, a coligação entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático liderada por Giuseppe Conte já tinha conseguido a confiança da Câmara dos Deputados, a câmara baixa do parlamento.

Antes do discurso de Conte ouviram-se aplausos mas também protestos dos deputados da Liga de Matteo Salvini, que acusam o executivo de “trair os italianos”.

O primeiro-ministro prometeu mudanças.

“Queremos modificar, rever o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Queremos garantir que estas regras europeias apoiam o crescimento económico e, em especial, o desenvolvimento sustentável da Itália e de toda a Europa".

Conte apresentou um programa pró-Europa e prometeu reduzir impostos e aumentar os investimentos em fontes de energia renovável. Anunciou que vai alterar os decretos de Matteo Salvini que restringiram a permissão de estadia no país por motivos humanitários e permitiram a apreensão de navios de ONGs que resgatam migrantes no Mediterrâneo.

Giorgia Orlandi, correspondente da euronews em Roma, conta que no dia do voto de confiança do Senado no governo "Conte 2" houve um frente a frente entre o ex-ministro Salvini e o primeiro-ministro. Depois da confirmação da nomeação de Gentiloni como Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Salvini atacou o governo acusando-o de estar subordinado à Europa. Conte respondeu dizendo que Salvini ficou preso ao dia 8 de agosto, quando começou a crise. Por seu lado, Salvini promete que a oposição vai continuar a lutar, protestar e não só, no Parlamento e nas ruas, como aconteceu esta segunda-feira na manifestação organizada pelo partido Irmãos de Itália.