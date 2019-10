Johnson vai apresentar plano final para o Brexit

Segundo vários meios britânicos, que citam fontes governamentais, Boris Johnson vai apresentar esta terça ou quarta-feira à União Europeia o seu plano final e revisto para o Brexit.

A cimeira europeia do próximo dia 17 é vista como a derradeira hipótese para a obtenção de um acordo.

Para tentar resolver o impasse a respeito da fronteira irlandesa, a famosa questão do "backstop" - principal ponto de bloqueio das negociações -, o primeiro-ministro deverá propôr a instalação de "centros alfandegários" nos dois lados da fronteira entre as duas Irlandas. Mas a ideia já foi rejeitada pelo chefe da diplomacia irlandesa Simon Coveney.

Segundo o jornal The Times, Johnson irá pedir à União Europeia que rejeite qualquer outro atraso no Brexit para além do fim de outubro, para tentar ultrapassar a lei aprovada no Parlamento de Westminster que o obrigava a pedir novo adiamento caso não houvesse acordo até ao dia 19.