Feira de Arte Frieze de Londres

A Feira de Arte Frieze, em Londres, esteve patente ao público de 3 a 6 de outubro. Trata-se de um dos eventos mais populares de Arte Contemporânea em todo o mundo. O sul-coreano Nam June Paik foi um dos artistas em destaque.

"Creio que o Nam June Paik é verdadeiramente considerado o pai da videoarte. Ele está bem referenciado nos cânones da história da arte e tem sido alvo de grandes retrospetivas. Algumas das obras que expomos aqui estiveram na retrospetiva do Guggenheim no ano 2000. Ele vai igualmente lançar um grande espetáculo noTate Modern, no final do mês, um espetáculo que vai viajar até aos Estados Unidos, Singapura, Amesterdão... Esperemos que traga um novo público a apreciar a importância do seu trabalho" - refere Pat Lee, diretor da Galeria Hyundai de Seul.

A conquista do espaço foi homenageada numa exposição que teve Giulio Turcato como um dos expoentes. "A partir dos anos 60, mas dos 70 em particular, Turcato tentou recriar a superfície da Lua usando diferentes tipos de material e isso é muito claro nesta obra que decidimos incluir nesta mostra" - explica Ludovica Antichi da Galeria Mazzoleni.

Peças com milhares de milhões de anos também estiveram patentes ao público, numa coleção a cargo de Jethro Sverdloff, da ArtAncient: "Juntámos 54 peças que cobrem 4,5 mil milhões de anos de história, começando na criação do sistema solar, representado por meteoritos, passando por fósseis que preservam as provas das primeiras formas de vida no planeta." Um meteorito esférico encontrado na Rússia nos anos 60 é uma das estrelas desta coleção - "Vem do coração de um asteroide e é não só composta por ferro mas tem estes cristais extraterrestres muito bonitos."

Arte natural que quando exposta num contexto específico é capaz de exalar toda a sua beleza.