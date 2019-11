Euronews Noite | As notícias do Mundo de 1 de novembro de 2019

Tamanho do texto

Ao que tudo indica, já foi identificada a origem das manchas de petróleo nas praias do nordeste brasileiro. Este e outros destaques no Euronews Noite, com a apresentação de Nuno Prudêncio.

* De acordo com a investigação da Polícia Federal brasileira, o derramamento partiu de um navio grego, no final do mês de julho.

* Grécia implementa polémica lei de asilo para refugiados, numa altura em que a tragédia das travessias marítimas clandestinas se multiplica no Canal da Mancha.

* "Sempre a andar" no aeroporto de Lisboa. É o lema de um novo sistema que praticamente acaba com o tempo de espera no controlo fronteiriço.

* Nova Zelândia termina mundial de râguebi na terceira posição depois de derrotar o País de Gales. E a final é jogada este sábado em Yokohama, no Japão.