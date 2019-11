Prémios EMA da MTV distinguem Taylor Swift, Billie Eilish e Pabllo Vittar

Tamanho do texto

Os Prémios EMA da MTV distinguiram, este domingo, a diversidade musical e de género. Taylor Swift, Billie Eilish e Rosalía foram as grandes vencedoras da noite, na cidade espanhola de Sevilha.

Taylor Swift venceu os prémios de Melhor Artista dos Estados Unidos e Melhor Vídeo com Me!, Billie Eilish conquistou os galardões de Revelação e Melhor Canção, com Bad Guy.

A cantora espanhola Rosalía atuou acompanhada de mais de meia centena de bailarinos, trazendo o flamenco para o palco dos Prémios da MTV.

Rosalía venceu o prémio de "Melhor Colaboração", devido à parceria com J Balvin em Con Altura. A espanhola recebeu o galardão das mãos de Georgina Rodriguez, a namorada do internacional português Cristiano Ronaldo.

Ainda no feminino, a norte-americana Halsey venceu nas categorias de "Melhor Visual" e "Melhor Atuação Pop".

A cantora protagonizou um dos momentos da noite com a sua atuação de Graveyard.

A banda norte-americana Green Day arrecadou o prémio de "Melhor Atuação Rock".

O canto Fernando Daniel recebeu o prémio de "Melhor Artista Português".

Já Pabllo Vittar recebeu o galardão de "Melhor Artista Brasileiro" e tornou-se no primeiro travesti a vencer um Prémio EMA da MTV.