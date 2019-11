Exposições de arte a descobrir em território europeu

Em Berlim, no espaço Bikini, pode-se ver "Mandela: a exposição oficial". A vida e obra do combatente anti-apartheid e prémio Nobel da Paz, que cumpriu 27 anos de cadeia antes de ser eleito Presidente da África do Sul, Nelson Mandela, está em exposição até 15 de Março.

Em Roma, a Galleria Borghese presta homenagem ao ourives e marceneiro do século XVIII, Luigi Valadier, com uma exposição de criações ornamentadas em prata e bronze, juntamente com desenhos originais. A exposição Luigi Valadier: Esplendor na Roma do século XVIII, pode ser vista até 2 de Fevereiro

O artista dinamarquês Olafur Eliasson tem uma exposição retrospetiva na Tate Modern de Londres. Nas instalações cativantes de Eliasson, o visitante é desafiado a explorar os sentidos e a consciência em relação aos outros e do mundo além. "Olafur Eliasson, In Real Life" pode ser visitada na Tate Modern até 5 de janeiro.