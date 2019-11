Exposições na Europa

Tamanho do texto

O artista britânico Steve McQueen fotografou 76 mil crianças de escolas de Londres e o resultado pode ser visto agora na Tate Britain e em alguns espaços públicos da capital. "Year 3" é o nome da exposição que retrata alunos do terceiro ano.

"Esta exposição é claramente um retrato de londrinos. É um retrato do futuro, visto pelo presente. É sobre nós num momento muito particular. É uma oportunidade de reunir uma comunidade de londrinos e de pararmos e refletirmos sobre o passado, o presente e também o futuro", realça a curadora da exposição, Clarrie Wallies.

Steve McQueen convidou todos os alunos do terceiro ano de Londres a serem retratados por uma equipa da Tate Gallery.

Em paralelo, há outdoors espalhados pela cidade.

Retrospetiva de Francis Bacon no Centro Pompidou

Uma retrospetiva do artista britânico Francis Bacon está patente no Centro Pompidou, em Paris, até janeiro de 2020. A exposição foca-se na ligação entre as suas obras e os seus interesses literários. Há poesia e pinturas de 1971 até aos seus últimos trabalhos em 1992.

Luc Tuymans em Veneza

Considerado um dos pintores mais influentes a nível internacional, Luc Tuymans aborda temas do quotidiano através de imagens que retira da imprensa, da televisão ou da internet. O artista dissolve as imagens numa luz pouco densa e invulgar.

As obras do belga estão expostas no Palazzo Grassi, em Veneza, temporariamente fechado por causa das inundações.