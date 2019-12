Carissa Moore é tetracampeã do mundo de surf. A atleta havaiana de 27 anos ganhou o troféu em casa. Bastou para isso ao alcançar as meias-finais do Lululemon Maiu Pro, a prova da Liga Mundial de Surf no Havai.

Carissa é a sexta mulher a conseguir ganhar quatro campeonatos do mundo de surf. Um regresso ao topo onde não estava desde 2015.

A prova havaiana foi ganha pela australiana Stephanie Gilmore, mas não teve impacto na classificação geral do campeonato.