Encontrados destroços do avião chileno desaparecido

A Força Aérea do Chile anunciou terem sido encontrados no mar destroços do avião que se despenhou na segunda-feira com 38 pessoas a bordo.

Os destroços foram detetados por um barco pesqueiro chileno e um navio da marinha brasileira. As operações de resgate são difíceis.

"Do ponto de vista da profundidade de que estamos a falar, encontrar restos mortais é impossível", declarou o contra-almirante da marinha chilena, Ronald Baasch.

Proveniente da base militar de Chabunco, em Punta Arenas, o hércules C-130 seguia a caminho de uma base na Antártida quando desapareceu dos radares no estreito de Drake, a cerca de uma hora do destino.

O estreito de Drake é conhecido por ter uma das piores condições meteorológicas marítimas do mundo.

As famílias dos passageiros viajaram para Punta Arenas para seguir de perto as operações de busca e resgate em que participam duas dezenas de barcos e aviões, incluindo da Argentina, do Uruguai e do Brasil.