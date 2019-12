Rússia expulsa dois diplomatas alemães

Tamanho do texto

A Rússia anunciou, esta quinta-feira, a expulsão de dois diplomatas alemães, do país.

Esta é a retaliação de Moscovo à expulsão, na semana passada, de dois diplomatas russos pelo Governo da Alemanha.

De acordo com a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, o embaixador alemão em Moscovo, Geza Andreas von Gyr, foi informado de que os dois diplomatas germânicos são "persona non grata" e que têm sete dias para abandonar o país."

No cerne do escalar da tensão entre Moscovo e Berlim está o assassinato de um cidadão georgiano na capital germânica, em agosto.

O Governo de Angela Merkel justificou a expulsão dos diplomatas russos com a recusa do Governo de Vladimir Putin em colaborar na investigação.

Os investigadores alemães suspeitam de envolvimento russo ou tchetcheno.

A Rússia já negou ter qualquer ligação ao crime.