Boris Johnson quer concluir separação da UE até final de 2020

Apenas reeleito, Boris Johnson deita mãos à obra. No dia em que o parlamento recomeça a nova legislatura, o primeiro-ministro reuniu o seu conselho de ministros. Johnson está mais determinado do que nunca a impedir a extensão do período de transição do Brexit.

Galvanizado pela vitória incontestável, afirmou: "Os eleitores deste país mudaram este governo e o nosso partido para melhor. E devemos retribuir a sua confiança agora, trabalhando para mudar o nosso país para melhor. E não devemos ter absolutamente nenhum problema em dizer que somos um governo popular. Isto é um governo do povo. E vamos trabalhar para cumprir as prioridades do povo britânico".

As prioridades são, para o chefe do governo, cumprir o Brexit, custe o que custe até ao final de 2020. Foi essa mensagem que passou para Bruxelas, numa conversa telefónica com a presidente da comissão, Ursula von der Leyen e tenciona apresentar uma proposta de lei que impeça o parlamento de ditar extensões do prazo do período de transição.