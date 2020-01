EUA matam líder da Guarda Revolucionária do Irão

Donald Trump ordenou um ataque aéreo para matar Qassem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irão. Soleimani era o líder da Al-Quds, um das forças de elite da guarda iraniana, e era um dos militares mais poderosos do país. No ataque, que aconteceu esta noite no aeroporto de Bagdad, morreu também Abu Mehdi al-Muhandis, da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque.

A morte de Soleimani deve aumentar ainda mais a tensão entre Irão, Iraque e Estados Unidos. Na terça-feira, a embaixada norte-americana em Bagdad foi atacada na sequência de um bombardeamento aéreo dos Estados Unidos que matou 25 combatentes da milícia iraquiana. O ataque à embaixada durou dois dias e só terminou depois de Trump anunciar o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

Depois da morte do general Soleimani, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão convocou uma reunião de emergência.

Reações

O Iraque acordou com a notícia do ataque dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdad e da morte de Soleimani.

Na Praça Tharir, no centro da capital iraquiana, as opiniões dividem-se.

Há quem considere que a morte de Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis vai eliminar os partidos corruptos que estão a destruir o Iraque. E há quem defenda que os Estados Unidos e o Irão devem resolver os problemas fora do Iraque e que estas mortes não vai ser celebradas porque não mudam nada na vida dos iraquianos.

Numa aparente reação, na conta do Twitter, Donald Trump publicou uma imagem da bandeira norte-americana, sem qualquer comentário.

Segundo um comunicado do secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, Soleimani estava a desenvolver planos para atacar diplomatas americanos no Iraque e na região. Com a Al-Quds, a força de elite iraniana, foi responsável pela morte de centenas de norte-americanos e elementos da coligação. O Departamento de Defesa também acusou Soleimani de aprovar o assalto inédito à embaixada dos Estados Unidos em Bagdad.

O Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, publicou um vídeo com imagens do que descreve como "iraquianos a dançar nas ruas" para celebrar a morte do general iraniano Qassem Soleimani.

Muhammad Javad Zarif, ministro das Relações Exteriores di Irão, afirmou que o assassinato de Soleimani foi "uma escalada extremamente perigosa e imprudente" e que Washington "é responsável por todas as consequências do seu espírito aventureiro desonesto".

O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu "vingar a morte do poderoso general iraniano Qassem Soleimani" e declarou um período de luto nacional de três dias.

Na conta do Twitter escreveu que " o martírio é a recompensa pelo seu trabalho incansável ao longo de todos estes anos (...) e que "uma vingança implacável aguarda os criminosos que encheram as mãos com o seu sangue e com o sangue de outros mártires".

Mohsen Rezai, antigo líder da Guarda Revolucionária iraniana deixa um aviso claro a Washington: "Soleimani juntou-se aos nossos irmãos mártires, mas a nossa vingança contra a América será terrível".

Petróleo dispara mais de 3%

Depois do ataque ao aeroporto do Iraque, o petróleo começou a disparar nos mercados internacionais. Os preços da matéria-prima registaram valorizações de mais de 3% tanto em Londres como nos EUA. Os investidores estão receosas e temem uma escalada da tensão entre Washington e Teerão.