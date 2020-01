Câmara dos Representantes aprova resolução para travar ações militares de Trump

Tamanho do texto

Com 224 votos a favor, três deles de republicanos, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução não vinculativa para limitar o poder de Donald Trump de iniciar operações militares contra o Irão.

Uma medida mais simbólica, já que será difícil a sua aprovação no Senado, controlado pelos Republicanos, que, na maioria, apoiam o presidente Trump.

"Esse indivíduo massacrou e matou civis em todo o lado, e militares, qualquer pessoa que estivesse no seu caminho. E temos o Bernie e a Nancy Pelosi, todos eles, a tentarem dizer: 'Como é que se atreve a tirá-lo do caminho?'. Tem de pedir permissão ao Congresso. Tem de vir cá dizer-nos o que pretende fazer", afirmou o presidente dos EUA, Donald Trump.

Na quinta-feira, houve protestos em vários pontos dos Estados Unidos contra uma guerra com o Irão. Mas apoiantes de Donald Trump também mostraram concordar com a decisão do presidente de mandar matar o general iraniano.