Joe Biden: O ex-vice que quer chegar a presidente

Joe Biden nasceu na Pensilvânia em 1942, formou-se como advogado e, aos 29 anos, tornou-se no quinto mais jovem senador norte-americano.

Um mês após ser eleito, a vida de Joe Biden sofreu um forte revés com a morte da esposa e da filha mais nova, num acidente de automóvel onde ficaram, também, feridos os dois filhos.

Biden pensou em desistir da carreira política, mas acabou por continuar sendo reeleito mais seis vezes, tornando-se no senador do estado do Delaware que mais tempo esteve no cargo.

Esta é a terceira vez que concorre nas primárias presidenciais do Partido Democrata. Em 1988 retirou a indicação presidencial depois de ter sido acusado de plagiar um discurso em em 2008, não conseguiu reunir o apoio dos democratas.

Próximo de Barack Obama, em 2009 assumiu o cargo de vice-presidente.

Durante as eleições de 2016, Joe Biden apoiou Hillary Clinton.

No final do mandato, em 2017, Barack Obama homenageou Biden com a Medalha Presidencial da Liberdade.

No ano passado, a popularidade de Joe Biden manteve-se elevada apesar das acusações feitas por várias mulheres de "contactos físicos inapropriados".

Na época, Biden assegurou que nunca faltou intencionalmente ao respeito a nenhuma pessoa, quer fosse mulher ou homem.