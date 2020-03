Oração dominical do Angelus em vídeo

Ao contrário de outros domingos, a Praça de São Pedro, no Vaticano, esteve praticamente deserta esta manhã.

As medidas restritivas para evitar a propagação do Covid-19 fizeram com que a janela do Vaticano sobre a Praça de São Pedro permanecesse fechada e que a habitual oração do Angelus fosse transmitida em vídeo a partir da biblioteca do palácio apostólico.

"Caros irmãos e irmãs, bom dia! A oração do Angelus de hoje é um pouco estranha, com o Papa escondido (fechado) na sua biblioteca, mas eu permaneço perto de vós. Adotamos, hoje, este modo de rezar o Angelus para cumprir as medidas preventivas, evitar o ajuntamento das pessoas e assim bloquear a proliferação do vírus", justificou o líder da Igreja Católica.

Depois da oração do Angelus, o Papa Francisco foi à janela para abençoar os pouco fiéis presentes na Praça de São Pedro.

De acordo com o Vaticano, a audiência semanal com o Sumo Pontífice, na quarta-feira, será feita, também, com recurso ao vídeo.