Covid-19 ao minuto: Contágio agrava-se na Alemanha; Espanha estabiliza

A pandemia já infetou mais de três milhões de pessoas em pelo menos 185 países e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, já terá contribuído para mais de 211 mil mortos, havendo quase 900 mil pessoas recuperadas da doençaprovocada por este novo coronavírus.

O surto de SARS-CoV-2 terá surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registo na Europa a 20 em janeiro, em França, o mesmo dia em que agora se admite ter sido também registado pela primeira vez nos Estados Unidos.

A pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

Acompanhe aqui nos desenvolvimentos do dia:

10h40 (CET) Espanha sofre mais 301 mortes associadas à pandemia

Autoridades de saúde anunciaram hoje o registo de mais 301 óbitos no âmbito da pandemia, um abrandamento no ritmo das fatalidades perante as 331 de ontem, mas um valor estável em relação aos últimos dias.

No total, Espanha tem agora quase 24 mil fatalidades entre os mais de 210 mil casos de infeção registados no país desde o início da pandemia, incluindo também mais de 102 mil pessoas recuperadas.

10h00 (CET) Taxa de contágio agrava-se na Alemanha

O Instituto Robert Koch (RKI) revelou que a taxa de contágio na Alemanha voltou a subir para 1,0, registando-se um total de 156.337 casos diagnosticados no país, um aumento de 1.144 em relação ao dia anterior.

De acordo com a entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, uma pessoa infetada pode contagiar outra pessoa. Este valor já se situou abaixo do 1,0 e é um dos mais importantes para controlar o abrandamento ou não das medidas de contenção no país.

O RKI calcula uma subida do número de vítimas mortais de 163 para um total de 5.913. O valor de novos casos curados é hoje mais do dobro das novas infeções, isto é, uma subida de 2.900 para um total de 117.400.

Atualizado às 00h de 28 de abril de 2020 Instituto Robert Koch Marques, Francisco

09h55 (CET) Jogos olímpicos de Tóquio em risco se o vírus não for controlado

O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos do Japão afirmou hoje que o evento será cancelado se a pandemia não estiver sob controlo e propôs que a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos seja eliminada para reduzir despesas.

Em entrevista ao jornal desportivo japonês "Nikkan Sports", Yoshiro Mori afirmou que se a pandemia ainda estiver em andamento "os Jogos terão de ser cancelados".

09h45 (CET) Timor-Leste aumenta número de testes realizados

As autoridades timorenses continuam a aumentar o número de testes à covid-19 e a fazer o rastreio de contactos com pessoas infetadas para a deteção de eventuais casos de transmissão comunitária, anunciou hoje uma porta-voz.

A porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) Odete Viegas disse hoje que as autoridades realizaram já um total de 597 testes, mais de duas centenas nos últimos dias.

Em declarações à Lusa Odete Viegas explicou que desses testes estão ainda para ser conhecidos os resultados de 206 dos quais 26 realizados no âmbito da “vigilância de sentinela” no município de Liquiçá, onde foram detetados dois dos casos ainda ativos de covid-19.

09h15 (CET) Hotelaria do Algarve antevê recuperação apenas na Páscoa de 2021

A hotelaria do Algarve poderá só regressar à normalidade na Páscoa de 2021, devido aos efeitos da pandemia de covid-19, mas há hotéis que ponderam reabrir já em junho ou julho, disse o presidente da principal associação hoteleira regional.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)falou à agência Lusa sobre as expectativas que o setor tem para a próxima época alta e considerou que, primeiro, é preciso levantar o estado de emergência e conhecer o calendário que o Governo está a preparar para a retoma progressiva da atividade económica a partir de maio.

“Há hotéis que estão a pensar reabrir já no mês de junho, sobretudo na segunda quinzena , outros no início de julho. Haverá alguns que já nem abrem este ano, porque as nossas perspetivas apontam para que tenhamos sobretudo procura por parte do mercado interno”, afirmou Elidérico Viegas.

08h25 (CET) China continua a registar poucos casos diários de novas infeções

A China registou seis casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, três deles oriundos do exterior, informou hoje a Comissão de Saúde do país.

Os três casos de contágio local foram detetados na província de Heilongjiang, no nordeste da China, onde se registou recentemente um aumento de infeções causado por cidadãos chineses oriundos da Rússia.

Não há registo de mais vítimas mortais até às 23:59 de segunda-feira na China, segundo as autoridades chinesas.

O número de infetados ativos no país fixou-se em 648, depois de 81 pessoas terem tido alta, nas últimas 24 horas.

08h00 (CET) África ultrapassa os 10 mil recuperados

A mais recente atualização do balanço de vítimas da Covid-19 em África dá conta da recuperação da infeção de 10.091 pessoas. O número global de infeções ultrapassou os 33 mil casos e o número de mortos associados à pandemia aproxima-se dos 1.500.

Atualizado às 08h de 28 de março de 2020 Africa CDC Marques, Francisco

07h00 (CET) Ministro do Supremo Tribunal Federal autoriza inquérito a Sérgio Moro

O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil autorizou abertura de inquérito às acusações do agora ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro de que o Presidente Jair Bolsonaro tentou interferir em investigações da Polícia Federal, motivo pelo qual o chefe de Estado terá decidido trocar o chefe da PF.

Outras notícias das primeiras horas desta terça-feira:

Começa hoje a ser pago em Portugal o apoio extraordinário aos trabalhadores independentes que registaram uma quebra total da atividade por causa da pandemia de covid-19. Este pagamento, cuja data foi confirmada à Lusa por fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, abrange os trabalhadores independentes que registaram uma quebra total de atividade em março.

que registaram uma quebra total da atividade por causa da pandemia de covid-19. Este pagamento, cuja data foi confirmada à Lusa por fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, abrange os trabalhadores independentes que registaram uma quebra total de atividade em março. Presidente da República de Portugal , primeiro-ministro, representantes de partidos e parceiros sociais reúnem-se hoje, em Lisboa, com especialistas para analisar a situação epidemiológica da covid-19, antes de o Governo anunciar as medidas de “reabertura” do país. Após mais de cinco semanas de estado de emergência, António Costa afirmou segunda-feira que os setores da economia que vão retomar a atividade no dia 04 de maio e nas quinzenas seguintes só serão definidos no Conselho de Ministros de quinta-feira.

, primeiro-ministro, representantes de partidos e parceiros sociais reúnem-se hoje, em Lisboa, com especialistas para analisar a situação epidemiológica da covid-19, antes de o Governo anunciar as medidas de “reabertura” do país. Após mais de cinco semanas de estado de emergência, António Costa afirmou segunda-feira que os setores da economia que vão retomar a atividade no dia 04 de maio e nas quinzenas seguintes só serão definidos no Conselho de Ministros de quinta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados brasileira diz que a abertura de qualquer processo de destituição , como os protocolados contra o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro , precisa ser "refletida com muito cuidado". Foi a primeira posição pública de Rodrigo Maia desde que o ex-ministro da Justiça do Brasil, Sergio Moro , se demitiu e acusou Bolsonaro de querer acesso privilegiado a investigações policiais.

diz que a abertura de qualquer , como os protocolados contra o atual chefe de Estado, , precisa ser "refletida com muito cuidado". Foi a primeira posição pública de Rodrigo Maia desde que o ex-ministro da Justiça do Brasil, , se demitiu e acusou Bolsonaro de querer acesso privilegiado a investigações policiais. Os Estados Unidos registaram 1.303 mortos em 24 horas no âmbito da pandemia de covid-19. No total, 56.164 pessoas morreram e o número de infetados subiu para 987.467, com cerca de 111 mil pessoas a serem dadas como recuperadas. Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados. Seguem-se Itália (26.644 mortos, mais de 197 mil casos), Espanha (23.521 mortos, mais de 209 mil casos), França (22.856 mortos, cerca de 162 mil casos) e Reino Unido (21.092 mortos, mais de 157 mil casos).