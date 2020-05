Serie A italiana volta dia 13 de junho

Cristiano Ronaldo e as outras estrelas do futebol italiano vão estar de regresso aos relvados daqui a um mês. A Serie A volta a ser jogada no dia 13 de junho, segundo o acordo a que chegaram os 20 clubes que compõem a divisão principal.

O ministro do desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, anunciou para o dia 18 deste mês o regresso dos treinos coletivos das equipas. Os jogadores podiam já treinar, mas apenas individualmente. As novas regras implicam que os jogadores, técnicos e outros funcionários sejam testados com regularidade e, se algum jogador acusar a presença do Coronavírus, a equipa inteira fica de quarentena durante duas semanas.