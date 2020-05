Dele Alli assaltado e agredido

A cerca de um mês do regresso da Premier League, um dos jogadores do Tottenham Hotspur, treinado pelo português José Mourinho, foi assaltado e agredido, como o próprio confirmou através do Twitter.

"Obrigado por todas as mensagens. Foi uma experiência horrível, mas agora estamos todos bem. Agradeço o vosso apoio".

O médio Dele Alli estava em casa em Hadley Wood, no nordeste de Londres, a jogar bilhar com o irmão e a namorada, quando dois homens entraram, agrediram-nos com murros e ameaçaram com facas, obrigando-os a entregar os objetos preciosos que tinham.

Foi um grande susto, mas nada que pareça comprometer a carreira do jogador, nem sequer nos próximos tempos. Segundo o relatório da polícia, a namorada escapou ilesa, enquanto Dele Alli e o irmão sofreram apenas ferimentos ligeiros e não precisaram de tratamento hospitalar.