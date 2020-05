Liga espanhola quer regressar a 11 de junho

O dérbi de Sevilha é um dos mais apaixonantes e intensos do futebol espanhol. É agora também o jogo que marca a esperança dos adeptos para o regresso do desporto-rei, depois do próprio presidente da Liga Espanhola ter dito que gostaria de ver a competição regressar com este dérbi histórico, um bom jogo para homenagear os mais de 28 mil mortos no país.

Javier Tebas referiu que se tudo correr pelo melhor, o futebol em Espanha pode regressar na quinta-feira, dia 11 de junho, mas que a decisão ainda não estava tomada e que faltavam ultimar pormenores com a Federação Espanhola de Futebol e o Conselho Superior de Desportos.

A luz verde para o regresso da Liga Espanhola já tinha sido dada no sábado pelo Presidente do Governo, Pedro Sánchez. O campeonato está interrompido desde 12 de março devido ao surto de covid-19 e a onze jornadas do fim, lidera o Barcelona, com uma vantagem de dois pontos sobre o Real Madrid.