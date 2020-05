Soldados chegam a Minneapolis com ordem para disparar

Imagem retirada do vídeo onde se vê George Floyd no chão imobilizado pelo polícia Darnella Frazier/AP

Minneapolis é uma cidade em estado de sítio, depois dos protestos pela morte de George Floyd terem semeado incêndios em vários edifícios. A capital do estado do Minnesota, nos EUA, entrou em convulsão depois da divulgação das imagens da morte do cidadão negro de 46 anos, asfixiado pelo joelho de um polícia enquanto era imobilizado no chão.

A presença de forças de segurança nas ruas aumentou e uma equipa da cadeia de televisão CNN foi mesmo cercada e detida. Não foram apresentadas as razões da detenção, mas o reporter foi entretanto libertado e recebeu um pedido de desculpas formal do governador do Estado do Minnesota.

É mais um sinal da tensão que se vive na cidade agora fortemente patrulhada. Apenas circulam carros das forças de segurança ou dos bombeiros.

Mensagem sinalizado pelo Twitter por conter apelo à violência Twitter via AP

De Washington, em vez de apelos à serenidade, vêm mais achas para a fogueira. Donald Trump, diz que os responsáveis pelos desacatos são bandidos e anuncia que enviou o Exército para apoiar o Governador com um aviso: "quando o saque começar, começa o tiroteio".

A mensagem foi sinalizada pelo Twitter como uma violação às regras da rede social, por glorificar a violência. A empresa diz ter decido não censurar as palavras do presidente dos Estados Unidos por considerar que têm interesse público.

500 soldados da Guarda Nacional chegaram já a Minneapolis. Juntam-se às centenas de polícias locais e estaduais que marcam presença nas ruas da cidade.

Por todo o país, multiplicam-se as manifestações de condenação à atuação policial.