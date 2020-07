Trump promete prisão para quem vandalizar monumentos

"Está em terra roubada", podia ler-se nalguns dos cartazes Stephen Groves/AP

As comemorações do dia da independência dos Estados Unidos começaram em tom de protesto. Milhares de manifestantes ladearam o percurso do presidente norte-americano no Dakota do Sul até ao Monte Rushmore.

O local foi escolhido por Donald Trump para dar início às celebrações. E no discurso quis justificar que a escolha não foi casual. Ao lado da falésia onde foram esculpidos os rostos de quatro presidentes - George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln -, Trump anunciou que vai dar luz verde à lei de "para proteger os nonumentos, prender os desordeiros e julgar os infratores", garantindo que "quem danificar ou desfigurar estátuas ou monumentos vai ter um mínimo de 10 anos de prisão".

Apoiantes de Donald Trump na plateia Alex Brandon/AP

Uma espécie de resposta a milhares de índigenas norte-americanos que consideram que a falésia com o rosto dos colonizadores está num lugar sagrado.

No final do discurso, o tradicional fogo de artifício. Cerca de 7 mil e 500 pessoas assistiram ao evento que dispensou o uso de máscara e distanciamento social e aconteceu no dia em que se sobre que uma das noras de Trump está infetada com Covid-19.