Marcelo Rebelo de Sousa, um "herói" no mar e nas redes sociais

Um presidente transformado em protagonista de "Marés Vivas", pelo menos entre os incontáveis comentários disponíveis nas redes sociais.

Se houvesse uma versão portuguesa da icónica série norte-americana, Marcelo Rebelo de Sousa seria a estrela da companhia, a avaliar pelo agrado geral depois de o Presidente da República vestir a pele de nadador salvador para ajudar, juntamente com outro homem que se encontrava no mar, duas jovens com uma canoa voltada, puxadas pela corrente na Praia do Alvor.

"Viraram-se e engoliram muita água. Não eram capazes nem de virar nem de subir para a [canoa] nem de nadar, tal era a força da corrente", sublinhou o Presidente da República.

De férias no Algarve, Marcelo Rebelo de Sousa tem feito um périplo por vários concelhos da região. fortemente castigada pela pandemia de Covid-19, com uma quebra a pique no número de turistas.

Ainda que o chefe de Estado não tenha deixado claro uma recandidatura às presidenciais de janeiro de 2021, há quem sinta um clima de pré-campanha no ar, com o sem salvamento em mar.