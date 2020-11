Artistas apostam cada vez mais na reciclagem de materiais

A consciência ecológica, o problema dos resíduos plásticos e a desflorestação estão profundamente ancoradas na consciência dos artistas e designers.

Em Berlim, na Alemanha, numa loja estatal de produtos em segunda mão, muitos artistas e start-ups expõem as suas obras feitas de materiais reciclados.

A Upcycle Berlin tem uma secção onde mostra móveis, como camas, mesas e prateleiras, feitos de madeira grossa proveniente de estaleiros de construção.

A madeira, que seria deitada fora ou queimada, é recolhida pela Upcycle Berlin e reutilizada.

André Stücher, o responsável da Upcycle Berlin, explica o conceito: "Não é madeira nova, como a que se obtém no IKEA ou algo do género. Em vez disso, compramos madeira de construção antiga a empresas de construção que fazem projetos de engenharia. Usamos essa madeira por duas razões: em primeiro lugar, é um material sólido feito de pedaços inteiros de árvores. E não é tratada com quaisquer produtos químicos".

Stefan Tidow, Secretário de Estado do Ambiente e Proteção Climática de Berlim, explica: "Temos uma nova política de resíduos em Berlim. O objetivo é o desperdício zero. Isto significa que o melhor desperdício é o desperdício que nunca acontece. É por isso que queremos que as coisas que ainda são utilizáveis sejam utilizadas".

Na escócia, a artista Katrina Cobain voltou a atenção para os sacos de plástico. A ideia inicial era fazer um museu do plástico até ter percebido que quase tudo é feito de plástico e ter decidido concentrar-se nos sacos.

"Sentia que os aterros podiam ser as escavações arqueológicas do futuro e que, para a nossa civilização, seriam preenchidos com plástico, por isso comecei a recolher sacos de plástico, pois podem revelar muito sobre a nossa civilização e a nossa história social, muito sobre os últimos 60 anos em termos de consumismo e história social e também mudanças no design ao longo do tempo", diz.

É verdade que os sacos dizem muito sobre a nossa sociedade.