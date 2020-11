Com as eleições como pano de fundo e depois de um serão tenso, os mercados financeiros abriram esta manhã nos Estados Unidos com uma dinâmica positiva, puxados pelos títulos tecnológicos, apesar do clima de incerteza política.

Os investidores acreditam na probabilidade do impasse político após esta eleição fortemente disputada. O estratega multi-activos da UBS, Kiran Ganesh, comenta: "O mercado odeia a incerteza e se tivermos uma incerteza contínua, vamos ver os preços caírem, vamos ver a volatilidade permanecer elevada". De uma perspetiva económica, é também particularmente importante devido ao estímulo fiscal que tem sido debatido entre o presidente e o Congresso nos últimos meses. Se não tivermos um novo governo claro, então é muito mais difícil que isso seja aprovado. E isso tem obviamente uma influência na economia dos EUA e na sua capacidade de recuperar dos efeitos da pandemia nos últimos meses".

No momento da abertura das bolsas americanas, os mercados europeus negociavam em alta, com o britânico FTSE 100 a subir 1.1%; o alemão DAX, 1.4% e o francês CAC 40 1.7%.

Os gestores de carteiras tinham apostado numa vitória clara de Biden, impulsionando as ações europeias no período que antecedeu as eleições., Com Biden, os investidores anteciparam melhores laços comerciais com Washington e mais estímulo económico para a economia americana atingida pelo coronavírus.