UE dá passo importante rumo à União Bancária

Mais estabilidade e resiliência para as crises futuras. O acordo sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade, alcançado na segunda-feira, permite a criação de uma rede de segurança financeira para as resoluções bancárias e representa um passo importante rumo à união bancária.

Para o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, "o Eurogrupo deu um passo decisivo com a introdução deste "backstop" e com a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Dois passos que reforçam a rede de segurança criada para os cidadãos europeus. Esperamos que a cimeira europeia no fim do mês traga um novo ímpeto à união bancária."

O "backstop" em questão trata-se da possibilidade de utilizar o Mecanismo de Estabilidade como rede de segurança para o Fundo Único de Resolução, passando assim a poder prestar assistência à banca em caso de necessidade.

O objetivo é proporcionar mais estabilidade, numa altura em que a maior parte dos países da zona euro se encontra a braços com medidas de apoio à economia devido à pandemia de covid-19.

O fim dessas medidas pode dar origem a uma série de insolvências e de acordo com o Banco Central Europeu, os créditos não produtivos podem atingir um valor de um bilião e quatrocentos mil milhões de euros, bem acima dos níveis registados nas crises de 2008 e 2011.

Nos últimos seis anos, o total de créditos não produtivos caiu mais de metade para valores a rondar os quinhentos mil milhões de euros mas continua a representar um problema. Nos bancos gregos, por exemplo, continuam a representar mais de 30% dos créditos.