Yannick Bestaven mantém a liderança do Vendée Globe

Yannick Bestaven mantém a liderança da nona edição do Vendée Globe.

Num mar caprichoso, em pleno Pacífico sul, o skipper francês consegui mesmo aumentar a distância sobre os seus mais diretos perseguidores, liderados por Charlie Dalin que seguiam a uma distância de 180 quilómetros, este domingo.

Após terem partido do porto de Sables d'Olonne, em França, os navegadores estão nas proximidades do Cap Horn, com passagem abaixo do ponto Nemo, o ponto mais afastado de terra.

Há ainda 27 participantes na corrida. Seis já abandonaram esta volta ao mundo em solitário, uma prova particularmente dura como testemunham as imagens que os próprios skippers registam e enviam, sozinhos face à força dos oceanos.

A chegada do Vendée Globe está prevista para o fim do mês de janeiro. O objetivo dos participantes é baterem o recorde estabelecido no ano passado por Armel le Cléach, que percorreu os 45 mil quilómetros do percurso em 74 dias.