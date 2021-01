Sobe para cinco o número de vítimas mortais em deslizamento de terras na Noruega

As equipas de resgate da Noruega encontraram mais um corpo nos escombros da aldeia de Ask. É a quinta vítima mortal do deslizamento de terras ocorrido esta quarta-feira.

De acordo com as autoridades, cinco habitantes, incluindo duas crianças, permanecem desaparecidos. Os trabalhos de resgate estão a ser dificultados pelas condições no local.

Aos jornalistas, o chefe da brigada de resgate e salvamento, Knut Halvorsen, ressalvou o "trabalho muito exigente" no terreno. "É uma área lamacenta e com uma enorme quantidade de destroços. Organizámo-nos de forma a trabalhar a partir do lado ocidental e construímos caminhos e passagens com recurso a madeira e esferovite", revelou.

Para facilitar as operações, as equipas no terreno estão a recorrer a cães de salvamento, helicópteros e drones com sensores térmicos.

Os alertas para um acidente deste género eram dados desde 2005. Mas as autoridades acreditam que probabilidade de um segundo deslizamento das terras argilosas, características do local, é relativamente baixa.