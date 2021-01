Retomadas buscas pelas caixas negras do Boeing indonésio

As buscas pelas caixas negras do Boeing 737 indonésio que se despenhou no mar de Java foram retomadas, depois de terem estado suspensas durante a noite. Foram encontradas várias peças do aparelho e fragmentos de corpos humanos, mas por enquanto não há sinal das caixas negras que podem trazer respostas sobre a razão que levou o avião da companhia Sriwijaya Air a cair poucos minutos depois de ter descolado de Jacarta no sábado.

Não há esperança de encontrar com vida nenhum dos 62 ocupantes do avião. As imagens das câmaras subaquáticas mostram o fundo do mar, na zona do despenhamento, cheio de destroços do avião. Acredita-se que as caixas negras estejam entre as ilhas de Lacang e Laki, ao largo da capital indonésia, de onde foram emitidos sinais.

O aparelho perdeu mais de 3000 metros de altitude em apenas um minuto e não houve qualquer SOS enviado pela tripulação. Os restos mortais encontrados estão a ser levados para o hospital da polícia de Jacarta, onde são feitas análises de ADN, depois comparadas com amostras dos familiares, para que se faça uma identificação dos corpos.

As buscas estão a envolver mais de 20 helicópteros, 100 barcos e navios da marinha e cerca de duas mil e 500 pessoas. Este é o mais recente episódio a manchar a aviação indonésia, depois da queda do 737 Max da Lion Air em outubro de 2018, que matou 189 pessoas.